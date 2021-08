Polícia Militar do Pará ganha reforço de motocicletas, coletes e rádios comunicadores

Evento foi no Mangueirão (Foto:Bruno Cecim/Agência Pará)

Das 700 motos, 300 ficarão na Região Metropolitana e as demais no interior do Estado

Na última segunda-feira, 16, 700 motos, 6.180 coletes e 227 rádios comunicadores foram entregues pelo governador Helder Barbalho à Polícia Militar (PM), em uma solenidade no Estádio Mangueirão, em Belém. Segundo do Governo do Estado, a medida faz parte do planejamento do Estado para reestruturação e modernização dos órgãos de segurança pública.

“É fundamental que investimentos aconteçam para ampliar a presença e a qualidade dos serviços prestados pelo sistema de segurança pública no nosso Estado. Já havíamos feito a renovação dos veículos. Foram mais de 1.100 veículos renovados. A maior renovação da história da frota da Polícia Militar e agora mais 700 motos”, explicou o governador Helder Barbalho. “Isso aumenta a presença da Polícia, amplia a qualidade do serviço, garante condições de trabalho aos nossos policiais e, consequentemente, nós estamos continuando a promover a mudança e transformação da segurança garantindo paz para população paraense”, completou Helder.

O secretário de Segurança Pública, Ualame Machado, ressaltou a importâncias das aquisições. “As novas motocicletas fazem parte de uma estratégia em segurança pública para acessar locais com vias mais estreitas. Os coletes são os mais modernos e leves do mercado, além do novo modelo de rádio que estamos implementando no Estado, o Pará saí do sistema analógico e entra no digital com cobertura com qualidade e criptografada”, detalhou.

“É uma renovação de toda nossa frota de motos”, explicou o governador. “Das 700 motos, um total de 300 ficarão na Região Metropolitana e as demais no interior do Estado. Com os novos coletes, toda nossa tropa operacional vai estar com o colete novo, já que no ano passado compramos cerca de 6.300 coletes. Também vamos melhorar nossa comunicação com os rádios HTs”, observou.

Os novos equipamentos foram aprovados pela tropa. “A mudança para essa nova estrutura de colete balístico, além de ser um colete mais leve ele é mais resistente. Traz maior conforto e segurança ao policial militar durante a atividade diária”, opinou o Cabo PM Jonilson Sozinho. “É muito importante a manutenção dos equipamentos para nossa segurança e atividade no enfrentamento contra criminalidade. É importante estarmos bem equipados e aparelhados. É salutar essa importância para segurança pública”, ponderou o soldado PM, Paulo Pinheiro.

