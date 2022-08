Corpo é encontrado enterrado em jardim de casa

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649. “Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.” Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

(Foto:Reprodução) -Segundo informações iniciais, a vítima, identificada como Maria Mendonça dos Santos, de 72 anos, foi assassinada e enterrada no jardim da casa. Um corpo foi encontrado neste domingo (31) em uma casa localizada na passagem Honorato Filgueiras, próximo à avenida Governador José Malcher, em São Brás, em Belém. Segundo informações iniciais, a vítima, identificada como Maria Mendonça dos Santos, de 72 anos, foi assassinada e enterrada no jardim da casa. Segundo o Instituto Médico Legal, o corpo foi encontrado em avançado estado de decomposição e estava embaixo de um calçamento.

