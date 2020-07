Concurso PC PA: Em live, delegado tira dúvidas sobre certame

A Polícia Civil do Estado do Pará iniciou nesta semana uma série de transmissões ao vivo para sanar dúvidas dos próximos candidatos para o Concurso PC PA. O primeiro evento contou com o Diretor de Polícia Especializada, Temmer Khayat, que falou sobre a carreira de Delegado, além de outros pormenores referente ao concurso como um todo.

O certame ofertará 1.495 vagas para os cargos de Delegado, Investigador, Escrivão e Papiloscopista, com remunerações de R$ 6.893,57 a R$ 18.050,00.

De imediato, Khayat avisou aos concurseiros interessados no cargo de Delegado deverão fazer o seu ingresso através de delegacias do interior do estado do Pará. “É certo que muitos de vocês que vão entrar serão lotados nas delegacias do interior”, destacou.

Uma das vantagens de se trabalhar no interior é quanto aos desafios, além de uma taxa de interiorização, que repercute em acréscimo 10 a 30% do vencimento base a remuneração do Delegado. O valor depende da distância da cidade em relação à capital.

Outro ponto muito abordado nos comentários da transmissão e respondido pelo delegado foi quanto as datas das provas. Sem especificar um dia, Khayat crê na possibilidade de serem, ao menos, em horários diferentes. “É possível que as provas de delegado e investigador sejam aplicadas em dias diferentes. Vai depender do edital. Em 2009, eu consegui fazer as duas provas, mas foi uma pela manhã e outra pela tarde”, explicou.

Um ponto importante é sobre as etapas do concurso da PC PA. O diretor das Polícia Especializada lembrou que desde 2009 não existe mais a prova oral para o cargo de Delegado. Ela foi substituída pela peça processual. “Normalmente é uma peça como: uma representação por prisão preventiva; por prisão temporária; quebra de dados e sigilo telefônica. É uma peça prática”, explicou, antes de emendar: “Os concursos da PC PA não tem havido prova de títulos”, complementou.

Sobre o Teste de Aptidão Física (TAF), Khayat acredita que o pode contar com uma prova de natação “como aconteceu no último edital”. Além disso, explicou como funcionam os critérios para lotação. “Atualmente, as classificações são de acordo com o que é realizado na Acedepol, não considerando as etapas anteriores”, explicou.

Por fim, o delegado falou um pouco das escalas de plantão para aqueles que pretendem ingressar na corporação através do Concurso da PC PA. “Hoje temos escalas de expediente, escalas de plantão 24hx72h e 12hx36h. São as previstas. Agora, por muitas vezes, existe a gestão de equipe. Vai chegar a denominadores mais eficientes para uma melhor racionalidade e situação para o próprio servidor que podem ser flexibilizadas”, complementou.

Acompanhe abaixo toda a transmissão:

Resumo do concurso PC PA

Concurso Polícia Civil do Estado do Pará

Banca organizadora A definir

Cargos Delegado, Escrivão, Investigador e Papiloscopista

Escolaridade Nível superior

Carreiras Segurança Pública e Policial

Lotação Estado do Pará

Número de vagas Delegado – 265 vagas

Escrivão – 252 vagas

Investigador – 818 vagas

Papiloscopista – 160 vagas

Total de vagas – 1.495

Remuneração de R$ 6.791,69 até R$ 18.050,00

Situação Banca em definição! Licitação de escolha retomada!

Link do edital Clique aqui e confira o último edital PC PA Delegado

Clique aqui e confira o último edital PC PA Demais Cargos

