Polícia Militar encontra três búfalos roubados em fazenda no Pará

Policiais do 73° Pelotão Destacado de Polícia Militar, em Salvaterra, no Arquipélago do Marajó, recuperaram três reses bubalinas furtadas de uma fazenda. Os búfalos estavam escondidos em uma área de mata de difícil acesso e o caso foi registrado como Abigeato.

Segundo a Polícia Militar, os policiais foram acionados após o relato de um furto de gado na Fazenda São Joaquim. O proprietário informou que três reses haviam sido furtadas de sua propriedade.

Imediatamente a equipe policial iniciou buscas para localizar os responsáveis pelo crime e os animais.

Apesar das dificuldades devido à localização da fazenda, que se encontra em uma área de mata de difícil acesso, os policiais conseguiram localizar os animais amarrados em um ponto afastado da propriedade. Os animais foram resgatados e devolvidos ao proprietário.

