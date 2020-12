Policial ameaça e agride mulher por causa de rede em barco no Pará

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

O governador do Estado, Helder Barbalho, se manifestou nas redes sociais e pediu apuração do caso.

A passageira foi retirada do barco e perdeu a consulta médica. Em nota, a Polícia Civil lamentou o ocorrido e disse que instaurou pela Corregedoria um processo para apurar o caso. Além disso, o policial foi afastado e removido do local onde atua. A polícia disse ainda que não compactua com este tipo de atitude.

Segundo relatos da vítima, o desentendimento teria ocorrido devido a posição da rede dela no barco (como a viagem é longa, dura cerca de 12 horas, os passageiros podem pendurar suas redes pelo barco). O policial discordou do local onde a mulher colocou a rede dela e, como ela se recusou a retirar, ele a ameaçou e a agrediu.

Uma mulher foi ameaçada e agredida por um policial civil dentro de um barco na última quarta-feira (16) no Pará. Imagens feitas de celular por outros passageiros da embarcação mostram as agressões à vítima.

You May Also Like