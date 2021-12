Policia Militar Entrega cestas de alimentos a famílias carentes de Itaituba, Novo Progresso, Rurópolis, Placas e Aveiro.

CPR- X: Entrega cestas de alimentos a famílias carentes de Itaituba, Novo Progresso, Rurópolis, Placas e Aveiro.(Fotos: Reprodução Júnior Ribeiro)

Na sexta-feira, dia 24 de dezembro de 2021, o CPR-X realizou uma “AÇÃO SOLIDÁRIA”, onde atendeu às famílias carentes da circunscrição das três unidades subordinadas, que são o 15º BPM (Itaituba/PA), a 7ª CIPM (Novo Progresso/PA) e a 17ª CIPM (Rurópolis/PA). (A informação de Júnior Ribeiro)



A ação foi coordenada pelo TEM. CEL. PEDRO – Comandante do CPR-X, o qual mobilizou a tropa deste comando regional, com a participação efetiva dos Policiais Militares que compõe o efetivo das unidades subordinadas na arrecadação das cestas básicas, obtendo doações do empresariado, sociedade civil e dos próprios policiais militares, que realizaram na manhã deste dia 24 de dezembro de 2021 a entrega das cestas em locais pré-definidos, nos próprios bairros periféricos e nas sedes de igrejas e entidades filantrópicas, onde as famílias aguardavam para receber esse tão importante gesto de solidariedade, que certamente fará a diferença para os mais necessitados, que não dispunham do mínimo necessário para garantir a ceia de suas famílias nessas vésperas de natal e de ano novo.

Foram arrecadadas no total 600 (seiscentas) Cestas Básicas, num total de aproximadamente 12 toneladas de alimentos e distribuídas nos municípios de Itaituba, Novo Progresso, Rurópolis, Placas e Aveiro. Mais uma vez o Comando e a Tropa do CPR-X demonstram o compromisso com a desses municípios que são atendidos pelo CPR-X, tanto na preservação da ordem pública, fechando mais um ano com redução significativa dos índices de criminalidade, quanto na preocupação com questões sociais que de certa forma também estão relacionadas com a segurança pública, pois aproximam cada vez mais a sociedade da Polícia Militar.

Após o cumprimento desta nobre missão, o Comandante do CPRX proporcionou aos Policiais Militares do 15º BPM um almoço, um momento de confraternização e comunhão, reforçando os laços de amizade e companheirismo existentes nessa família que compõe o CPRX.

Jornal Folha do Progresso em 27/12/2021 /15:43:27

