Jovem de 19 anos é assassinado a pauladas e a facadas após defender dono de comércio em Itaituba, PA.

(Foto: Reprodução rede social) – Um crime bárbaro foi registrado no início da madrugada de sexta feira, 24/12/21, por volta das 00hs30min, na 3ª Travessa do Bairro “MORRO DOS MACACOS”, em Itaituba. A vítima do crime do homicídio foi MATHEUS DA SILVA COSTA, de 19 anos de idade, natural de Itaituba –PA, e a vítima da tentativa foi o senhor RAIMUNDO COSTA, de 77 anos de idade.

Os autores do crime foram identificados como sendo ANDERSON RODRIGUES DOS SANTOS, natural de Itaituba de 33 anos, RAFAEL DE SOUSA LIMA, e GENIVALDO DE SOUSA LIMA, (primos e irmãos), sendo que Anderson e Rafael já estão presos por homicídio e tentativa. (A informação é do Junior Ribeiro)

Segundo informações, a confusão começou quando o senhor CLAUDEMI CONCEIÇÃO DA SILVA, proprietário do comercial “Comercial Cearense”, onde Anderson; Rafael, Gecinaldo, (autores do crime), e Matheus, (vitima), estavam bebendo, com o passar da hora, Claudemi fechou o comércio, mas os três não gostaram, e um deles partiu para cima do mesmo, e lhe deu um empurrão, vendo a gratuita agressão o jovem Matheus interviu, tomando as dores, pedindo que os mesmos não fizesse aquilo, ação essa que causou sua morte, pois os três partiram para cima de Matheus e o mataram a pauladas e golpes de faca, e quando estava sendo agredido, seu avô Raimundo foi intervir, mas também foi agredido.

Militares do corpo de bombeiros foram acionados, mas Matheus já estava morto, apenas seu Raimundo foi socorrido, e dos assassinos que também estava ferido. Anderson e Rafael já estão presos a disposição da justiça, e a polícia está procura de Gecinaldo, que poderá ser preso a qualquer momento.

Jornal Folha do Progresso em 27/12/2021

