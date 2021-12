Vaqueiro que matou patrões se entrega à polícia no sul do Pará

“Cleiton” – Crédito: Redes sociais – Cleiton Silva, se entregou, na Colônia Jaú, região do Distrito Casa de Tábua, na zona rural de Santa Maria das Barreiras, no sul do Pará, por volta de 20h, deste domingo (26).

O vaqueiro, conhecido como Cleiton Silva, 18 anos, se entregou, na Colônia Jaú, região do Distrito Casa de Tábua, na zona rural de Santa Maria das Barreiras, no sul do Pará, por volta de 20h, depois de matar os patrões, no interior de uma fazenda, localizada na Vila Feitosa, no dia 22 de dezembro de 2021, em Canaã dos Carajás, no sudeste do Pará. (A informação é do Portal Debate Carajás)

Leia também:Casal de fazendeiros é encontrado morto pelos filhos na véspera do Natal;Vaqueiro principal suspeito

O vaqueiro da propriedade rural era o principal suspeito de matar os patrões. O indivíduo morava na propriedade do casal junto com a mulher e a filha. O elemento não foi mais visto na região deste a morte de João Valadares, de 58 anos, e a esposa, Anita Valadares, de 54 anos. A família do pecuarista divulgou a recompensa de R$ 20 mil para quem indicasse o esconderijo do sujeito.

Depois de preso, Cleiton foi conduzido para Conceição do Araguaia, onde ficou custodiado à disposição da Justiça. Um vídeo gravado no momento da prisão mostra um indivíduo dissimulado e frio. Nas imagens, ele conta uma narrativa “sem pé nem cabeça” que teria saído para caçar e foi perseguido por João Valadares armado com uma espingarda.

O assassino confesso contou que matou o patrão para se defender depois de retornar da caçada. Segundo ele, Anita Valadares teria sido morta porque presenciou a execução do marido. Os corpos do casal só foram localizados na sexta-feira (24), véspera de Natal. As vítimas tiveram os pertences roubados.

Jornal Folha do Progresso em 27/12/2021/16:26:31

