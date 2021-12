Sucesso no Instagram: 8 dicas para ganhar seguidores e curtidas

Sempre sonhou em fazer sucesso no Instagram? Então confira as dicas apresentadas aqui e saiba como ganhar seguidores e aumentar seu engajamento.

Ganhar seguidores no Instagram é a chave para conquistar o sucesso nessa que é uma das redes sociais mais populares da atualidade.

A grande questão é que isso se torna um imenso desafio quando observamos a enorme concorrência que precisamos enfrentar. São milhares de criadores de conteúdo e empreendedores em busca de um lugar ao sol.

Felizmente, existem algumas estratégias que podem ser seguidas para quem busca conseguir mais seguidores e aumentar sua credibilidade no Instagram.

Para alguns, um ótimo caminho pode ser aumentar seu número de seguidores com ajuda da agência Impulsogram , mas também existem outras dezenas de estratégias possíveis. Abaixo, listamos as melhores!

Invista em conteúdo de qualidade

Não importa o número de estratégias que forem colocadas em prática, elas só vão funcionar se tiverem como apoio conteúdos de qualidade e que chamem a atenção das pessoas.

A melhor parte é que isso é possível mesmo sem ajuda profissional, tendo em vista que a criatividade costuma ser muito mais importante que a perfeição técnica quando falamos de redes sociais.

De qualquer maneira, é possível encontrar ótimos tutoriais e aplicativos gratuitos para editar fotos e vídeos, garantindo a qualidade destes. Só não é possível esquecer de colocar a criatividade para funcionar e investir em conteúdos originais e chamativos.

Conheça seu público-alvo

Outro elemento essencial para qualquer pessoa que queira crescer no Instagram é conhecer seu público-alvo.

É preciso que você entenda sua audiência para entregar conteúdos com os quais eles possam se identificar, algo que certamente irá resultar em mais interações e seguidores.

A melhor maneira de conhecer seu público é fazendo algumas perguntas: “qual a faixa etária deles?”, “de onde eles são?”, “quais são seus principais interesses?”.

Divulgue seu perfil em outras redes sociais

Os melhores seguidores são aqueles que acompanham suas páginas em diversas plataformas. Só que, para que eles cheguem até elas, é necessário divulgação.

Por isso, sempre que possível divulgue seu Instagram em outras redes sociais, também sendo possível fazer o caminho inverso.

Essa estratégia permite que você torne a relação com seus seguidores ainda mais próxima, algo que certamente irá resultar em ótimos índices de engajamento.

Compre seguidores e curtidas no Instagram

Comprar seguidores e comprar curtidas no Instagram é uma estratégia bastante popular entre alguns dos principais influenciadores digitais da atualidade.

Eles fazem isso para impulsionar seus números de maneira rápida e eficiente, uma ótima maneira de chamar ainda mais atenção das marcas e conquistar credibilidade.

Comprando seguidores, você poderá fazer o mesmo e ainda conquistar a confiança da sua audiência. Um ótimo investimento para quem busca crescer e se destacar entre os mais de 1 bilhão de usuários ativos do Instagram.

Utilize apps de edição de imagens

Os apps de edição de imagens possibilitam que você crie imagens com qualidade profissional mesmo sem contar com o auxílio de um profissional.

Conforme já falamos, oferecer um conteúdo de qualidade para sua audiência é fundamental e essa é uma das formas de conseguir isso.

Para ajudá-lo, é possível buscar tutoriais na internet que são capazes de ensinar tudo o que você precisa saber sobre como fazer com que suas fotos se tornem ainda mais atraentes e chamativas.

Invista em Reels

Os Reels são um dos recursos mais recentes do Instagram, tendo sido lançado como uma maneira de frear a popularidade do Tik Tok.

Basta observar seu feed que você irá encontrar dezenas de vídeos curtos, criativos e engraçados. Por isso, caso você ainda não faça parte dessa realidade, é melhor começar a investir na produção Reels.

Para além da sua clara popularidade, existe também a questão de que o Instagram está priorizando publicações em vídeos. Ou seja, os Reels estão recebendo mais visibilidade que outros tipos de conteúdos.

Os stories são essenciais para conquistar sua audiência

É muito mais fácil ganhar curtidas e ganhar seguidores no Instagram quando você mantém uma relação de proximidade com sua audiência.

Uma das maneiras de construir esse vínculo é por meio dos stories. Essa é uma ferramenta que permite a construção de uma relação muito mais próxima com sua audiência ao mesmo tempo em que não exige tanto planejamento.

O único cuidado necessário é não exagerar na quantidade de stories publicados ao dia. Pesquisas mostram que a quantidade de visualizações cai consideravelmente depois do sétimo story.

Dialogue com sua audiência

Outra maneira extremamente eficaz de construir uma relação mais próxima com seu público é mantendo um diálogo constante.

Sendo assim, é essencial que você esteja sempre respondendo seus comentários e mensagens enviadas no direct. Além disso, seguir os perfis de alguns dos seus seguidores mais ativos também pode ser uma ótima estratégia.

Lembre-se que, para crescer no Instagram, é necessário se fazer presente não apenas com publicações regulares, mas também mantendo esse diálogo com seu público e fazendo com que eles se sintam apreciados.

O engajamento deve ser sempre uma via de mão dupla para quem deseja ganhar seguidores e ganhar curtidas no Instagram.

Ganhar seguidores e ganhar curtidas no Instagram definitivamente não é uma tarefa simples.

Criadores de conteúdo e empreendedores precisam de muito mais que conteúdos de qualidade para chamar a atenção das pessoas. Isso porque são mais de 1 bilhão de usuários ativos competindo pela atenção do público.

Sendo assim, sugerimos que você já inicie um planejamento estratégico e passe a utilizar algumas das estratégias apresentadas acima. Todas elas foram testadas e se mostraram extremamente eficientes.

Por isso, nada de perder mais tempo!

Por:Cene Produtora

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...