Polícia Militar impede tentativa de suicídio em Santana do Araguaia | PA

Além de realizar ações ostensivas e preventivas em todo o território paraense, atuando firmemente no combate à criminalidade, a Polícia Militar do Pará também é acionada em ocorrências inusitadas, que demandam uma ação mais empática e humana.

Nesse contexto, na manhã desta quarta-feira (16), militares do 7º Batalhão de Polícia Militar (7º BPM), Unidade subordinada ao Comando de Policiamento Regional V (CPR V), impediram que um indivíduo tentasse contra a própria vida no município de Santana do Araguaia.

Em decorrência da “Operação SEFA” , a guarnição que estava prestando apoio ao referido órgão deparou com um indivíduo utilizando um gargalo de garrafa para cortar o pulso. O homem estava com perda de sangue intensa, aparentando estar desorientado. Os militares o acalmaram e prestaram os primeiros socorros.

Diante dos fatos, para que fossem realizados os procedimentos médicos adequados, o homem foi encaminhado a Unidade Básica da localidade Barreira de Campo.

Isso evidencia o papel social da Corporação, onde o efetivo é constantemente qualificado para lidar com todos os tipos de crises, inclusive casos de automutilação, a fim de prestar o adequado atendimento, resultando na preservação de vidas.

