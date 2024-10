Vereador de Goianésia do Pará morre de infarto em Marabá | PA

Foto: Reprodução | Ele havia sido eleito nas últimas eleições, realizadas no dia 6 de outubro, com 753 votos.

GOIANÉSIA DO PARÁ – O município de Goianésia do Pará, na região sudeste do Estado, está de luto com a morte do vereador Joaquim Jaciberques Garcias Urbano, de 55 anos, que faleceu na tarde de quarta-feira (16) devido a um infarto. Ele havia sido eleito nas últimas eleições, realizadas no dia 6 de outubro, com 753 votos.

O falecimento foi confirmado pelo suplente de vereador Antonio Calixto. Segundo relatos de pessoas próximas, Jaciberques começou a se sentir mal e recebeu atendimento inicial no Hospital Municipal de Goianésia do Pará. Devido à gravidade de seu estado, ele foi transferido para o Hospital Regional do Sudeste do Pará (HRSP), em Marabá. Na unidade hospitalar, o vereador passou por uma cirurgia cardíaca, mas infelizmente não sobreviveu a uma parada cardiorrespiratória.

Jaciberques Urbano tinha uma trajetória política marcante em Goianésia do Pará. Antes de sua recente eleição, ele estava licenciado da Secretaria Municipal de Saúde e já havia exercido diferentes cargos públicos ao longo de sua carreira, incluindo o cargo de vereador e outras funções na administração municipal. Sua morte deixa um vazio na política local e na comunidade que o apoiou ao longo dos anos.

Fonte: Portal Debate e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 16/10/2024/15:46:01

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique no link abaixo e entre na comunidade:

* Clique aqui e acesse a comunidade do JORNAL FOLHA DO PROGRESSO

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...