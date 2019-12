Prefeitura mantém compromisso com servidores e paga o 13º salário em Novo Progresso

A Prefeitura de Novo Progresso, por meio da Secretaria Municipal de Administração, anunciou na manhã desta quarta-feira (11), a liberação da folha salarial dos servidores municipais, referente ao mês de novembro e 13º de todos os servidores referente ano de 2019.

O 13º foi creditado ontem dia 10, os servidores da saúde recebem nesta quarta-feira (11) e administração dia 20…..

“Os Servidores da educação recebem o 13º na data do aniversario”.

A Prefeitura Municipal de Novo Progresso – Prefeito Macarrão efetuou hoje o Pagamento referente ao mês de Novembro/2019 dos servidores da saúde e continua honrando seu compromisso com os servidores públicos municipais. A ação é mais uma prova da seriedade do trabalho realizado pela atual gestão, em priorizar o pagamento, desde o início da gestão.

“Assumimos o nosso compromisso de valorização dos servidores públicos, pois entendemos que não existe políticas públicas como saúde, segurança, educação, assistência social e até mesmo obras sem o trabalho dos servidores municipais”. Novo Progresso é um dos poucos municípios do Pará que mantém os salários rigorosamente em dia”, concluiu o Prefeito macarrão.

Mesmo em meio à crise que assola os municípios e da falta de repasses por parte, principalmente, do Governo do Estado, a Prefeitura está honrando seu compromisso com o funcionalismo público pagando os salários em dia de forma integral.

O prefeito Macarrão (PSC) destaca que, mesmo apesar da crise pela qual passam os municípios paraenses, o pagamento dos funcionários é algo primordial em seu governo. “Nossa gestão se mantém focada em ações e iniciativas que garantam o equilíbrio econômico e financeiro da máquina pública, sempre priorizando em dia o pagamento do funcionalismo público”, ressaltou o chefe do Executivo, que ainda comentou. “Hoje no município a Prefeitura ainda é a maior empregadora, e com o pagamento dos salários, que ultrapassam a casa dos quatro milhões, aumentamos a renda no comércio da cidade, as vendas sobem e, consequentemente o índice de arrecadação”, afirmou Macarrão.

De acordo com o prefeito , não existe uma receita certa para que a administração atue na contramão da crise, mas por meio de ajustes e um bom planejamento, tem sido possível manter as contas equilibradas, e esse mês foi possível pagar o 13º dentro do prazo. “Pagamos nesta terça-feira (10) R$1,100 (Um Milhão e cem mil reais) , vamos pagar hoje a saúde e até dia 20 zeramos a folha com o pagamento de servidores da administração,disse Macarrão.

Ainda segundo o prefeito, caso alguns funcionários não tenha recebido devido algum problema, deve procurar secretaria de administração e/ou finanças na prefeitura pra resolver o impasse.

Diferente de outros mandatos – o pagamento entre o dia 30 até dia 10 e 20 do mês nesta gestão vem cumprindo com a compromisso de pagar os servidores sem acumular meses em atraso como foi em outras gestão.

Por:JORNAL FOLHA DO PROGRESSO

