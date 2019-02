Policia Militar prende foragido em Castelo de Sonhos com revólver munição e moto com placa adulterada

Os Policiais Militares descobriram que “FASBEM BATISTA DA SILVA ” possui um mandado de prisão por roubo. O suspeito foi apresentado na DEPOL de Castelo de Sonhos.

“Ele também foi reconhecido por vitimas de assalto a mão armada em Castelo de Sonhos”.

A Guarnição da Policia Militar composta pelo Subtenente Cruz, Cabo André e Soldado Paiva em Castelo de Sonhos , após abordagem suspeita em via publica daquele distrito, prendeu o nacional FASBEM BATISTA DA SILVA, no momento da prisão ele portava um revolver calibre 38, munição e estava com uma motocicleta com placa adulterada.

Fasbem , foi preso na noite desta quinta-feira por volta das 21h, somente na manhã desta sexta-feira a Policia constatou que o mesmo é foragido do indulto natalino, ele cumpre pena no presidio de Itaituba por crime de roubo. Após a prisão ele foi reconhecido por vitimas de assalto em Castelo de Sonhos.

O preso com a munição, arma e a motocicleta foi encaminhado para DEPOL de Castelo de Sonhos, segundo a policia ele vai ser transferido pra cadeia de Novo Progresso e posteriormente será conduzido para o presidio de Itaituba. Os militares prenderam junto com o Fasbem , um comparsa que portava uma faca.

Por:Redação Jornal Folha do Progresso com informações da Policia Militar de Castelo de Sonhos

