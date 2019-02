Polícia apura origem do dinheiro no avião que caiu com piloto Bruno Wachekoswski

(Foto:Reprodução whatsApp) – Dioe levanta informações sobre o caso: monomotor caiu quarta no Bengui

O diretor da Divisão de Operações (Dioe) da Polícia Civil, delegado Neyvaldo Silva, intensificará investigações sobre a queda do monomotor no bairro do Benguí, ocorrida na quarta-feira (13), atentando para a informação de que um valor em dinheiro teria sido encontrado durante a atuação de policiais e peritos no local da queda da aeronave.

“Não recebemos nada oficial sobre o assunto, mas iremos ter contato com o material nesta sexta-feira (15) e aí, então, poderemos ter mais informações sobre o que, de fato, foi encontrado”, afirmou o delegado Neyvaldo.

O monomotor de matrícula PT-JIC, modelo Cessna Aircraft 210L, caiu sobre uma casa na Rua Ferreira Filho, no bairro do Benguí. Nesta quinta-feira (14), técnicos de uma empresa contratada pelos responsáveis pela aeronave fizeram o recolhimento das peças do monomotor. O delegado e investigadores da Delegacia do Benguí também estiveram na área do acidente.

Algumas peças, de interesse para a continuidade das investigações sobre o acidente serão repasadas ao Serviço Regional de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (Seripa 1). A queda do monomotor provocou uma morte (copiloto) deixou três pessoas feridas.

Até esta noite, o piloto, Bruno Alencar Wachekowski, continua internado no Hospital Metropolitano de Urgência e Emergência em Ananindeua em estado grave. Logo após o acidente, Bruno foi identifcado como vítima de um traumatismo craniano.

Leia Também:Piloto de avião que caiu em Belém é de Novo Progresso

Por: Redação Integrada

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro)

Site: WWW.folhadoprogresso.com.br E-mail:folhadoprogresso@folhadoprogresso.com.br e/ou e-mail: adeciopiran_12345@hotmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...