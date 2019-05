Polícia prende cinco dos oito suspeitos de cometer chacina no Guamá; dois são policiais militares

(Foto:Cláudio Pinheiro/ O Liberal)- Um cabo da Polícia Militar (PM), identificado como Wellington Almeida Oliveira, foi preso nesta sexta-feira (24) suspeito de participar da chacina no bairro do Guamá, que matou 11 pessoas (6 mulheres e 5 homens) *Chacina em bar deixa 11 mortos em Belém- , no último domingo (19). O militar foi preso enquanto estava em serviço no 2º Batalhão. Outro policial se entregou no final da tarde de hoje na sede da Delegacia-Geral, em Belém, Wellington Almeida Oliveira. As investigações já definiram duas possíveis motivações do crime. O inquérito agora tem dez dias de prazo legal para ser concluído e remetido ao Poder Judiciário. As informações foram repassadas durante coletiva à imprensa.

Até o momento, as investigações resultaram em cinco pessoas presas: Edivaldo dos Santos Santana; Aguinaldo Torres Pinto; Jaisson Costa Serra, e os policiais militares Wellington Almeida Oliveira e Pedro Josimar Nogueira da Silva. Estão foragidos um homem identificado como Diel, e os policiais militares Fernandes de Lima e José Maria da Silva Nogueira.

Segundo informações da Secretaria de Segurança Pública do Estado do Pará (SEGUP), outros três PMs continuam foragidos, são eles: José Maria da Silva Noronha e Leonardo, ambos do 2º BPM, e Pedro Josimar Nogueira da Silva, da Rotam.

No total foram oito pessoas identificadas, sendo quatro PMs (um da reserva) e quatro civis:

1- Cabo PM Pedro Josimar Nogueira da Silva(preso);

2- Cabo PM Wellington Almeida Oliveira (preso);

3- Cabo PM Leonardo Fernandes de Lima (foragido);

4- Cabo PM José Maria da Silva Noronha (foragido);

5- Jailson (civil- preso);

6- Santana (civil – preso);

7- Aguinaldo (civil – preso)

8- Diel (civil – foragido)

PMs acusados de participação na Chacina do Guamá (Divulgação Polícia Civil)

O secretário de Segurança Pública, Ualame Machado, esclareceu que, nem todos os presos estão envolvidos diretamente na ação criminal, mas têm participação no suporte, na logística e no acompanhamento dos possíveis alvos do crime. “Cada um teve sua participação e todos eles contribuíram de alguma forma para a chacina”. Em relação à motivação do crime, o secretário reservou ainda a mantê-las em sigilo até o final do inquérito. Segundo o secretário, até o prazo final das investigação, a meta é localizar as pessoas que estão foragidas, consideradas as principais envolvidas no crime, para que sejam ouvidas em depoimento e confirmem uma das duas hipóteses de motivação do crime existentes no inquérito.

O comandante-geral da PM, Dilson Junior, enfatizou que caso os policiais militares foragidos caso não sejam encontrados, vai começar o prazo de deserção. “No prazo de oito dias, serão considerados desertores e terão seus vencidos bloqueados”, explica. Dilson Junior ressalta ainda que a PM do Pará vai continuar atuando com rigor na punição. O Código de Ética da PM prevê a exclusão.

Segundo ele, logo que ocorreram as mortes, no domingo, no dia seguinte, a Corregedoria da PM iniciou a apuração, por meio de inquérito policial militar, de informações sobre possível associação de policiais militares para a prática dos crimes.

Confira como foi a entrevista coletiva na íntegra:

Todas as 11 vítimas da chacina já foram identificadas, são elas:

– Márcio Rogério Silveira Assunção, 36 anos;

– Samira Tavares Cavalcante, 36;

– Leandro Breno Tavares da Silva, 21;

– Meire Helen Sousa Fonseca, 35;

– Paulo Henrique Passos Ferreira, 24;

– Flávia Teles Farias da Silva, 32;

– Sérgio dos Santos Oliveira, 38;

– Tereza Raquel Silva Franco, 33;

– Maria Ivanilza Pinheiro Monteiro (dona do bar onde ocorreu o crime), 52;

– Samara Silva Maciel, 23;

– Alex Rubens Roque Silva, 41 anos.

O sobrevivente permanece internado em estado grave. Por questões de segurança, o nome da instituição de saúde não será revelado.

Por:Redação Integrada

