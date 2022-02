Presidente do INCRA fará entrega de títulos de terra para produtores rurais da BR 163 em Rurópolis

Presidente do INCRA fará entrega de títulos de terra para produtores da BR 163 em Rurópolis (Foto: Reprodução)

Títulos de propriedades rurais provisórios e definitivos serão entregues, no próximo dia 12 de março de 2022, a produtores rurais da rodovia BR 163 no Pará. A entrega contará com a presença do O Presidente do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (INCRA), Geraldo Melo Filho.

O Presidente do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (INCRA), Geraldo Melo Filho, confirmou que no próximo dia 12 de março, estará em Rurópolis (distante 478,5 km de Novo Progresso via BR-163) , para entrega de títulos de propriedade rural, definitivos e provisórios, para produtores rurais de todo a região, através da Superintendência do Incra de Santarém.

Em Novo Progresso no total de 22 já estão na lista como aptos a receberem o título.

Vejam nomes abaixo

Requerentes do Município de Novo Progresso

Veja programação

Local: Ginásio da Escola Mun. Ensino Fund. Almir Gabriel

Av: Airton Senna. S/N Bairro Lagoa

Município de Rurópolis / Pará

Horário: 10:00 hrs.

Dúvidas ou Esclarecimentos: (093) 3529-2528 / 3522-1192 / 3523-1296 INCRA

Uso de máscara Obrigatório

Documentos necessários para recebimento do Título:

RG e CPF originais

A quantidade de títulos que serão entregues ainda não foi divulgada a estimativa que mais de mil títulos serão entregues aos moradores em torno da rodovia BR 163, através da Superintendência do Incra de Santarém.

(Aguardem mais informações)

Por: Jornal Folha do Progresso em 23/02/2022/09:02:02

Programa Brasil em Pauta entrevista Presidente do INCRA

Dentre os temas tratados, destaca-se o Programa Titula Brasil, que trata da regularização fundiária.

A titulação das terras, de acordo com o presidente do Incra, Geraldo Melo, é uma das metas prioritárias do Governo Federal, e tem apresentado o melhor desempenho dos últimos anos. “A soma dos documentos emitidos pelo Incra, nesse período, ultrapassa os 14 anos de governos anteriores”.

Assista ao Vídeo;

