Polícia prende envolvidos no assassinato de ex-vereador em Rondon do Pará

Na quarta-feira (30), a polícia civil cumpriu mandados de prisão temporária em desfavor de oito envolvidos no assassinato do ex-vereador e oficial de Justiça aposentado, Edmilson de Sousa Viana, no município de Rondon do Pará.

Seis pessoas foram capturadas em Rondon do Pará, um em Açailândia no Maranhão e outro em Goiânia, em Goiás. As investigações iniciaram no início do dia 4 de maio deste ano, após o latrocínio contra Edmilson e de um roubo na zona rural do município.

Durante o trabalho investigativo, as diligências apontaram os presos como participantes dos crime e a atuação de cada um dentro do grupo criminoso.

Com as prisões efetuadas, a equipe policial avançará para novas etapas da investigação com o intuito de localizar outro possível participante do crime.

Por Diene Moura

RG15/ O Impacto com informações Polícia Civil

Foto: Divulgação

