Polícia prende ‘gangue’ acusada de assalto e furtos em Novo Progresso

Foto: Divulgação / PM. – A Polícia Militar prendeu uma “gangue” de jovens, com idade entre 18 e 26 anos, que é acusada de assaltos e furtos em Novo Progresso-PA.

Os quatro foram encontrados com motocicletas e celulares roubados em via publica da cidade de Novo Progresso, no mesmo dia do delito. Eles estavam em uma residência no Bairro Juscelandia, e foram localizados por meio de rastreamento dos celulares roubados.

Veja Ocorrência Policial Por volta de 23h00, do dia 16/01, na cidade de NOVO PROGRESSO – PA, a Guarnição da polícia militar, ao comando do SGT PM Maduro, foi acionados via central PM, de um roubo nas proximidades do mercado Marafon, no local a Sra Vanessa Tatiana Ferrera, informou que dois elementos em uma motocicleta Honda pop preta, de posse de uma arma, anunciaram o assalto e levaram seu aparelho celular, logo deu início as buscas com as guarnições de serviço, em seguida, a guarnição foi acionada, de um outro roubo com os mesmos modos operantes, desta vez na avenida Cristalina, bairro Jardim América, fazendo uso de arma de fogo, roubaram do nacional, João Carlos Labiak, sua motocicleta Honda pop vermelha, placa PTL-7J86 e seus pertences.

Com o sistema de rastreamento foi possível a polícia chegar a um ponto no bairro Jucelandia, onde em frente a residência do nacional Matheus, já conhecido da Polícia pela prática de tráfico e roubo, ao ser abordado, foi localizado com o mesmo um revólver cal. 22 LR oxidado, que era idêntico a arma que as vítimas informaram, e uma trouxa análoga a maconha, nas proximidades da residência de Matheus, foi localizado outro acusado, Denilson Guedes de Souza, o qual estava escondido em um terreno abandonado, com ele foi encontrado, um aparelho celular, um simulacro de pistola, carteira com documentos e cartões das vítimas, também foi pego um terceiro, Alason Valeria de Moura, que chegava na residência e confessou que estava com a arma e que rendeu as vítimas, informando que um quarto indivíduo estava pilotando a motocicleta.

O Matheus levou a polícia até onde estava escondida a motocicleta, numa área de mata.

Diante dos fatos, acusados e materiais apreendidos foram apresentados na delegacia de Novo Progresso, para procedimentos cabíveis. MATERIAIS:

– 01 (UMA) MOTOCICLETA HONDA POP COR VERMELHA PLACA PTL 7J86.

– 01 (UMA) MOTOCICLETA HONDA POP COR PRETA PLACA OFN 4354

– 02 (DOIS) APARELHOS CELULAR

– 01 (UM) REVÓLVER CAL. 22 LR

– 01 (UM) SIMULACRO TIPO PISTOLA

– 01 (UMA) TROXINHA DE MATERIAL ANALOGO A MACONHA 9 ( gramas).

PMPA-SERVIR E PROTEGER



Fonte: Polícia de Novo Progresso e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 17/01/2024/13:48:41

