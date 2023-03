Polícia prende homem que importunava sexualmente vítimas pela internet no Pará

Polícia prende homem por importunação sexual pela internet em Belém. — Foto: Reprodução / Agência Pará

Investigado fazia videochamadas sem autorização para as vítimas e mostrava o órgão genital.

Um homem foi preso preventivamente pela Polícia Civil nesta quarta-feira (1º) indiciado por importunação sexual em Belém.

A prisão e cumprimento de mandado de busca e apreensão ocorreram pela segunda fase da operação “Himeros”, da Diretoria Estadual de Combate a Crimes Cibernéticos.

As investigações apontam que o indiciado realizava ligações de vídeo chamada por aplicativo de mensagens WhatsApp e exibia o órgão para as vítimas, que procuraram a PC e fizeram a denúncia.

A delegada Lua Figueiredo, titular da Divisão de Combate a Crimes Contra Grupos Vulneráveis Praticados Por Meios Cibernéticos (DCCV), informou que os crimes praticados pela internet começaram em 2021.

Na primeira fase, foram cumpridos dois mandados de busca e apreensão na residência do investigado, em Belém.

“Chegou ao nosso conhecimento que ele fazia ligações de vídeo chamadas não solicitadas. Em alguns casos, também enviava fotos e animações em gifs. Com a coleta de indícios, conseguimos provas de autoria e materialidade para pedidos dos mandados que foram cumpridos nesta manhã”, contou.

Outro aparelho celular utilizado pelo investigado foi apreendido e encaminhado à perícia para saber se há outras vítimas, além das que fizeram denúncia. A Polícia também investiga se houve outros crimes, como extorsão.

As denúncias de casos similares podem ser feitas pelo Disque Denúncia 181, ou presencialmente, em qualquer unidade policial ou na sede da Diretoria Estadual de Combate a Crimes Cibernéticos, que fica localizada na av. Pedro Miranda, nº 2.288, no bairro da Pedreira, em Belém.

Por:Jornal Folha do Progresso em 01/03/2023/15:23:05(Com informações do g1 Pará — Belém).

Notícias gratuitas no celular

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique no link abaixo e entre na comunidade:

* Clique aqui e acesse a comunidade do JORNAL FOLHA DO PROGRESSO

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...