Polícia prende homem que matou caseiro a golpes de faca, em Rurópolis (PA)

Marlon Sousa Lima, o “Barrão”, foi preso por matar o caseiro Odenilson Correia de Oliveira. O crime ocorreu em Rurópolis (Foto:Divulgação/Polícia Civil)

O crime ocorreu durante uma discussão. Autor do homicídio ainda tentou fugir

Policiais civis e militares prenderam, em Rurópolis, no sudoeste do Pará, um homem que confessou ter matado, a golpes de faca, o caseiro de uma propriedade rural. (As informações são do O Liberal).

Marlon Sousa Lima, 20 anos, conhecido como “Barrão”, foi localizado na comunidade Flor da Selva, para onde fugiu após matar o caseiro Odenilson Correia de Oliveira, de 45 anos e nascido em Santarém. O crime ocorreu na Vicinal dos Baianos, na comunidade do Petezinho.

No domingo (24), por volta das 11 horas, a Polícia Civil se deslocou até o local do crime, um lote rural localizado no Travessão dos Baianos, distante 20 km da cidade. A Polícia Militar informou que, naquele endereço, havia um corpo, encontrado na cozinha. Na cena do crime, os policiais encontraram uma faca com sangue.

Os policiais descobriram que, no dia anterior, Odenilson foi visto consumindo bebida alcoólica na companhia de Marlon, o “Barrão”, que trabalhava como serviços gerais em uma fazenda. Durante as buscas, os policiais apreenderam a motocicleta utilizada pelo acusado na fuga.

Na comunidade do Petezinho, “Barrão” ainda tentou fugir, mas foi logo alcançado e preso. Ele nasceu na zona rural de Rurópolis e tem 20 anos. Segundo os policiais, de imediato ele confessou o crime e foi conduzido à Unidade Integrada Pro Paz.

Lá, em depoimento, disse que discutiu com Odenilson, e que este armou-se com uma faca para agredi-lo. Ele conseguiu tomar a faca e golpear Odenilson, matando-o. O acusado continuará preso, à disposição da Justiça.

Jornal Folha do Progresso em 25/04/2022/15:33:59

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...