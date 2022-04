Homem agride e arrasta mulher pelo cabelo em via pública em seguida é preso em festa

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

A Polícia Militar foi chamada e saiu em busca do acusado, sendo encontrado em seguida nas proximidades da Orla do Lago ingerindo bebida alcoólica em uma festa.

O Caso aconteceu na noite deste domingo, 24 de abril de 2022, onde uma mulher foi retirada do carro pelo cabelo e espancada pelo marido no Bairro Tom da Alegria II em Novo Progresso.

