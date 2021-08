Polícia prende homem suspeito de matar ex-companheiro, em Itaituba (PA)

(Foto: Reprodução) – O suspeito do crime de feminicídio que ocorreu no bairro Piracanã foi capturado e preso horas depois do fato, na manhã desta quinta-feira (05), em Itaituba, oeste do Pará.

De acordo com a Polícia Militar, Daniel Silva Ferreira, de 22 anos, estava na intenção de fugir para a região garimpeira quando foi capturado no Distrito de Miritituba.

Após a abordagem, ele foi encaminhado para a Delegacia de Atendimento à Mulher (DEAM) onde ocorreu a apresentação e registro do boletim de ocorrência. O caso está sendo investigado.

Entenda o caso

Uma mulher, identificada como Carina Dias, de 19 anos, foi esfaqueada pelo ex-marido, em Itaituba, oeste do Pará, na manhã desta quinta-feira (05).

O crime aconteceu no residencial Piracanã, na quadra 10.

Segundo informações, o homem chegou armado com uma faca e deu vários golpes na mulher, sendo um deles no pescoço. Depois do crime, ele fugiu em uma moto.

Carina foi socorrida pelo Serviço de Atendimento de Urgência (Samu) e levada para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) mas não resistiu aos ferimentos e veio a óbito.

A Polícia Militar foi acionada e está realizando buscas pelas redondezas na tentativa de localizar o suspeito que foi identificado como Daniel Silva Ferreira, de 22 anos.

