Policia Militar recupera arma furtada dentro de residência em Castelo de Sonhos

Pistola e munições recuperadas (Foto: Divulgação PM)

O suspeito fugiu abandonando a arma ao se deparar com a polícia

Pistola furtada de dentro de residência é recuperada pela PM em Castelo dos Sonhos

Policiais Militares do 114° Posto de Policiamento Destacado que atuam em Castelo dos Sonhos, Distrito de Altamira no Sudoeste do Pará, recuperaram uma pistola Taurus TX calibre 22 na noite desta quinta-feira (18), a arma havia sido furtada de dentro de uma residência naquela localidade e foi recuperada na vicinal dos índios Kayapós, distante cerca de 35 KM da sede urbana do Distrito.

Foi a própria vítima quem apontou a localização do suspeito Eliseu Kuniarski, que fugiu ao se deparar com os policiais deixando para trás o armamento roubado.

Recuperada, a pistola e 18 Munições calibre 22 intactas foram apresentadas na Delegacia de Castelo de Sonhos, o suspeito do furto encontra – se foragido.

Por:Jornal Folha do Progresso em 19/08/2022/18:44:50

