Veja o cenário macabro de crime onde jovem matou os pais a facadas

Nas paredes do apartamento havia desenhos de crucifixo invertido, 666 e páginas da bíblia queimadas

Foram divulgadas novas imagens do apartamento onde um jovem matou os pais a facadas. Em Vila Velha (ES), o estudante de medicina Guilherme Heringer Cesar, de 22 anos, cometeu o crime e depois se suicidou. Na cena macabra, os policiais encontraram vários desenhos de crucifixos invertidos e o número 666 escrito nas paredes com tinta vermelha. Também foram achados vários pentagramas, páginas da bíblia queimadas e mensagens do livro sagrado. As informações são do Metrópoles.



Em um dos cômodos, havia uma bíblia com mensagens como “Ele me obrigou” e um quadro com a frase: “Festejai ó céus. O diabo desceu até vós. Pouco tempo lhes resta”.

Os corpos dos pais do jovem estavam em locais diferentes. O médico urologista Paulo Cesar, de 68 anos, estava caído no banheiro e a sua mulher, Raquel Heringer Cesar, de 61, estava em cima da cama do casal. De acordo com relatos de membros da Igreja Missão Praia da Costa, que a família frequentava, Guilherme participava de um grupo de jovens e era um “rapaz alegre”.

