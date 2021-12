Polícia prende suspeito de roubar cerca de R$ 800 mil com golpe por celular no Pará

Criminoso foi preso em Santana do Araguaia, sudeste do estado. Ele enviava mensagens de SMS vítimas com link falso para coletar dados pessoas e bancários das vitimas.

Um homem foi preso nesta quarta-feira (8), em Santana do Araguaia, no sudeste do Pará, envolvido com crimes de estelionato e associação criminosa. A prisão aconteceu durante uma operação da Polícia Civil que cumpriu também mandados de busca e apreensão. O criminoso roubou cerca de R$ 800 mil.

“Recebemos as denúncias de vítimas que tiveram suas informações bancárias violadas por criminosos, que de posse dos dados realizaram empréstimos e transferências de diversos valores para contas de outras pessoas, com prejuízos em torno de R$ 800 mil”, informou a delegada Thiciane Maia.

Segundo a PC, telefones celulares eram utilizados como plataforma de ataque. O criminoso executava o ataque com a intenção de coletar informações pessoais, incluindo seguro social ou números de cartão de crédito.

No caso investigado, a técnica utilizada era enviar mensagens de SMS às vítimas que acessaram o link e preenchiam o formulário de suposto atualização cadastral bancários. Com os dados digitados, os criminosos invadiam as contas.

