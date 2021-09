Polícia prende suspeito de tentar estuprar o próprio irmão de 5 anos, em Belterra

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

De acordo com a polícia, o suspeito tem passagens pela polícia por roubo e já ficou detido na Fundação de Atendimento Socioeducativo do Pará (Fasepa). O indivíduo deve responder por estupro de vulnerável.

You May Also Like