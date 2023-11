Polícia prende suspeitos da morte do empresário Cazuza, em Santarém

Dois homens foram liberados, mas devem ser investigados — Foto: Henrique Pimentel/ TV Tapajós

Segundo a polícia, os homens ocupavam um carro com características semelhantes ao utilizado por suspeitos no dia do homicídio de um empresário.

Em Santarém, no oeste do Pará, três homens ocupantes de um carro de passeio foram conduzidos à delegacia da Polícia Civil após tentarem fugir de uma abordagem policial no bairro Salvação, em Santarém, oeste do Pará.

O caso aconteceu durante uma operação conjunta das polícias Civil e Militar, que intensificaram investigações nos últimos dias para prender os suspeitos da morte do empresário Cláudio Cardoso da Silva, conhecido como Cazuza.

O latrocínio consumado aconteceu na madrugada de segunda-feira (6), durante uma tentativa de assalto à bilheteria do clube Panterão.

A polícia recebeu informações de que três homens circulavam em atitude suspeita em um carro com as mesmas características do veículo usado na fuga dos assassinos do empresário.

Segundo o investigador Hélio Rego, ao avistar o veículo no bairro Salvação, a polícia deu ordem de parada, mas o condutor não obedeceu e acelerou o carro. A polícia iniciou então uma perseguição, e os suspeitos foram alcançados na rua Resistência, no bairro Alvorada.

Os suspeitos negaram qualquer envolvimento na morte do empresário à polícia e afirmaram que só fugiram por medo.

Conforme informações da polícia, durante a fuga, os suspeitos aproveitaram o pouco tempo que tiveram dentro do carro para quebrar todos os aparelhos celulares que estavam usando. Um dos três homens já tem passagens pela polícia.

Os três homens foram liberados após assinarem um Termo Circunstanciado de Ocorrência (TCO) por desobediência e direção perigosa, mas dois deles devem ser investigados por suspeita de fazerem parte do grupo criminoso que matou o empresário itaitubense.

As investigações sobre a morte do produtor e empresário Cláudio Cardoso da Silva devem continuar com o objetivo de identificar e prender todos os envolvidos no crime.

