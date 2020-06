Polícia procura homem que trocou tiro com PMs

Odivan dos Santos Figueiredo foi baleado por PMs e socorrido, mas não resistiu aos ferimentos. O homem que o acompanhava conseguiu fugir (Foto: Reprodução)

A Polícia Civil de Santarém, no oeste do Pará, está investigando o paradeiro de um homem que teria trocado tiros com policiais militares na noite de domingo (21) e conseguiu fugir. Outro homem que o acompanhava foi baleado e morreu.

O caso foi registrado na Delegacia de Polícia Civil do município como intervenção policial seguida de morte, na periferia da cidade. Segundo as informações repassadas pelos policiais militares, envolvidos na operação, Odivan dos Santos Figueiredo era suspeito de roubar uma motocicleta na noite de domingo (21), na ocupação Vista Alegre do Juá, juntamente com um comparsa.

Logo após o roubo, a dupla foi se esconder na rua Espírito Santo, no bairro do Amparo, em local de difícil acesso e escuro. No entanto, o veículo roubado estava com o GPS ligado e foi rastreado pelo proprietário, que acionou a Polícia Militar e apontou onde estava a moto.

Com bastante cautela, os policiais militares se prepararam para a abordar a dupla, que percebeu a aproximação da polícia. Nesse momento, os suspeitos começaram a atirar nos policiais, que reagiram. Um dos homens caiu baleado.

Os policiais apreenderam uma motocicleta, uma arma de fogo calibre 32 e munições. Segundo a Polícia, no momento do tiroteio, o outro suspeito conseguiu fugir pela área de mata.

Odivan dos Santos Figueiredo ainda chegou a ser levado para o Hospital Municipal Alberto Tolentino Sotelo, no centro de Santarém, mas não resistiu aos ferimentos e acabou morrendo durante a madrugada de segunda (22).

Autor: J.R Avelar/Diário do Pará;/quinta-feira, 25/06/2020, 19:45

