População realiza manifestação e fecha transportuária em Miritituba

Segundo o que informou o Vereador Nem de Miritituba, os manifestantes reivindicam a distribuição de água, asfaltamento e iluminação pública da Transportuária, implantação de uma sede do Corpo de Bombeiros e uma feira livre no Distrito.

