POLÍCIA PROCURA Pará: mototaxista atira em cabeça de passageira exigindo mais dinheiro

Autor: Com informações do portal Correio de Carajás/ domingo, 28/06/2020, 14:53 –

A Polícia Civil do Pará faz buscas para identificar um mototaxista que atingiu uma passageira com um tiro na cabeça, na madrugada da última quinta-feira (25), na cidade de Marabá, sudeste paraense. De acordo com testemunhas, o mototaxista queria cobrar a mais da mulher e disparou após uma discussão.

