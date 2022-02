Polícia procura suspeito de duplo homicídio, em Uruará

As autoridades policiais do Pará procuram por Ademir Oliveira Correira (Foto) , suspeito de um duplo homicídio que ocorreu na madrugada do dia 17 de janeiro de 2022 na cidade de Uruará.

Ademir Oliveira Correira , está sendo procurado pela polícia pelo crime de duplo homicídio das vítimas ALEX NUNES DOS SANTOS E CÍCERO XAVIER DE ARAÚJO. Quem souber o paradeiro do mesmo avisar a polícia.

Primeiro homicídio ocorreu na Rua Juscelino Kubitschek, bairro Baixada (Uruará), por volta das 00h15, e teve como primeira vítima o nacional, Cícero Xavier de Araújo, de 48 anos, que estava em um veículo tipo Chevrolet S10 e morreu dentro do carro.

Segundo homicídio – Outro homem identificado pelo nome de Alex Nunes dos Santos morreu assassinado com um tiro na nuca, crime ocorrido na Avenida Ângelo Debiase em Uruará. A princípio pensou-se que se tratava de um acidente de trânsito envolvendo motocicleta, já que a vítima foi encontrada debruçada sobre a moto após bater em um muro, mas no hospital a polícia verificou que o homem tinha um ferimento a bala na região da nuca. O sinistro teria ocorrido também durante a madrugada desta segunda-feira, 17. O SAMU foi acionado, mas nada pode ser feito, a vítima já estava em óbito.

Por: Jornal Folha do Progresso em 23/02/2022/12:17:26

Quem souber o paradeiro de Ademir Oliveira Correira (Foto) avisar a polícia mais próxima ou pelo telefone e WhatsApp (93) 98413- 8310.

