Usuários de droga amedrontam consumidores em Novo Progresso;reclame de comerciantes

Os comerciantes e consumidores reclamam que estão passando situação de temor no bairro Santa Luzia (no Peixotinho) em Novo Progresso. Todos os dias e as noites a via é tomada por usuários de drogas, que amedrontam os frequentadores e diminuem os lucros dos comerciantes.

A revolta veio tona nesta semana; conforme relatos dos comerciantes ao Jornal Folha do Progresso, a prefeitura está a par da situação, mas não toma providencias. Pagamos nossos impostos, mesmo assim somos reféns deles que nada fazem por nos, enfatiza.

“É uma coisa muito desagradável, eles tomam conta da rua, abordam os clientes”, disse comerciante.

“Já pedimos ajuda para prefeitura, até para vereadores”, afirma. “Eu sei que isso não vai mudar, eles não vão parar de usar droga, mas queria que pelo menos eles fossem para outro lugar”, completa.

Estamos perdendo nossos clientes que evitam passar nesta rua, para muitos a solução é sair, trocar de local.

Estupro

Ainda conforme relatos de comerciantes, uma poltrona foi colocada em um terreno baldio nas proximidades, onde uma mulher foi estuprada por eles, relatou.

A noite os bares fecham as portas, mas continuam vendendo cachaça para eles por uma grade, eles não saem do local, ficam ameaçando as pessoas e não é certo isto, enfatizou.

A vizinhança aciona a polícia quase todas as noites, disse comerciante. “Mas eles dizem que não podem fazer nada, que eles têm direito de estar na rua”.

“A área comercial sofre com a presença dessas pessoas aí, espanta a clientela. Já estamos passando pela pandemia, já é uma crise, e ainda tem mais isso para dificultar”.

Comerciantes denunciam que eles são orientados por traficantes para ameaçar quem reclamar da permanência deles ali!

Prefeitura

Procurada pela reportagem, a prefeitura através do secretário de Governo Denis Macedo, lembrou que ano passado foi realizado este trabalho, e disse que já recebeu esta demanda, que vai aguardar o retorno do prefeito Gelson Dill (passou por cirurgia), e uma nova reunião com os comerciantes para encontrar uma solução será realizada, disse Denis ao Jornal Folha do Progresso.

Imagem (abaixo) mostra mais de 18 pessoas concentradas na tarde desta quarta-feira, 23 de fevereiro de 2022.

