Suspeito de estupro de vulnerável no município de Rurópolis é preso em Santarém, no PA

Jhon Lenon Amaral foi espancado por populares — Foto: Reprodução

Jhon Lenon Amaral foi espancado por populares antes do cumprimento do mandado de prisão preventiva.

Foi preso na madrugada desta segunda-feira (21) após ter sido espancado por populares, o homem identificado como Jhon Lenon Amaral, 41 anos, que estava foragido do município de Rurópolis, sudoeste do Pará, desde que foi denunciado pelo crime de estupro de vulnerável que teve como vítima um menino de 11 anos.

O suspeito ainda passará por audiência de custódia. Cabe à Justiça decidir onde Jhon Lenon ficará custodiado. Ele pode ser transferido para o presídio de Itaituba, para onde vão os presos do município que cometeram crimes em Rurópolis.

O crime aconteceu em 4 de dezembro de 2021. A mãe da criança compareceu à delegacia de Polícia Civil de Rurópolis dois dias depois para registrar ocorrência contra Jhon Lenon, que é conhecido pelo apelido de “Pixixico”.

Consta da denúncia que na noite do dia 4 de dezembro quando retorna da igreja na companhia de seu filho de 11 anos de idade, pela rua ao lado do Clube CTG com destino à sua residência, ao se aproximavam da rua Ayrton Senna, o menino saiu correndo para chegar antes em casa. E logo em seguida passou por ela um homem com uma lata de cerveja na mão.(A informação é de Sílvia Vieira, g1 Santarém)

Quando chegou em casa, a mãe não encontrou o menino. Começou a procura-lo pelas redondezas, recebendo ajuda de vizinhos para procurar pelo menino, quando o homem (Pixixico) que tinha passado por ela momentos antes com uma lata de cerveja na mão, surgiu de dentro de uma casa abandonada conduzindo a criança pela mão.

De acordo com os relatos da mãe, a criança já estava sem camisa, apenas com um lado do sapato, e caminhava de cabeça baixa. Ao ser questionado sobre quem era aquele homem, o menino contou à mãe e seu irmão que o homem tinha lhe beijado, mordido o pênis dele e colocado o pênis na boca da criança. Nesse momento o homem saiu correndo sendo perseguido pelas pessoas que ajudaram nas buscas, mas ele conseguiu fugir correndo.

Foi instaurado inquérito policial para apurar os fatos e durante a escuta especializada, a vítima contou que durante o ato estava sob ameaça do suspeito, que dizia que caso a criança gritasse iria matá-la e posteriormente mataria sua família.

Ao final do inquérito, o delegado Ariosnaldo Vital Filho solicitou à Justiça a decretação da prisão preventiva de Jhon Lenon Amaral.

