Polícia realiza operação contra o tráfico de drogas em Capitão Poço, no PA

A Polícia Civil realizou na manhã desta sexta-feira (9), em Capitão Poço, nordeste do Pará, uma operação voltada ao combate ao tráfico de drogas. Duas pessoas foram presas em flagrante. Com eles, a polícia apreendeu armas, drogas,munições, valores em dinheiro e uma agenda com informações que vão ajudar na investigação.

Foram apreendidas armas, drogas, quantias em dinheiro e recibos de depósitos. — (Foto: Reprodução/Polícia Civil do Pará

