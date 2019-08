Homem suspeito de tráfico internacional de drogas é preso em São Félix do Xingu, no Pará

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

De acordo com a Polícia Civil, a organização criminosa aliciava pilotos de aeronaves para realizarem voos para países vizinhos, como Bolívia, Colômbia e Peru com objetivo de buscar drogas. O material era trazido para o Pará e, em seguida. encaminhado para Goiás, onde era enviado para a Europa. Segundo a polícia, o caminho era conhecido como “rota caipira”.

Um homem foi preso nesta sexta-feira (9) suspeito de envolvimento em uma quadrilha internacional de tráfico de drogas e lavagem de dinheiro no município de São Félix do Xingu, sudeste do Pará. A ação fez parte da operação ‘Icarus” que também prendeu outras cinco pessoas em Goiás e São Paulo. Um integrante da quadrilha está foragido.

