Homem morre após ser esmagado pelo próprio carro em capotamento no Pará

A Polícia Rodoviária Federal está no local fazendo levantamento das circunstâncias do acidente. Um dos sentidos da rodovia está interditado em virtude do acidente, que está sendo atendido neste momento.

Um grave acidente foi registrado na manhã desta quinta-feira, 8, por volta das 9:30h no KM-100, da Br-316, próximo ao município de Santa Maria, na região nordeste do Pará.

