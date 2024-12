Vereador joga sacola de dinheiro pela janela antes de ser preso pela PF

Sacola de dinheiro encontrada com vereador preso pela PF. — Foto: Divulgação/Polícia Federal

Polícia Federal conseguiu recuperar o dinheiro. Francisco Nascimento é primo do deputado Elmar Nascimento, que não é alvo da investigação. Operação mira desvio de R$ 1,4 bilhão do Dnocs.

A Polícia Federal deflagrou nesta terça-feira (10) a operação Overclean, em parceria com a Receita, a Controladoria-Geral da União (CGU), Ministério Público Federal.

A operação mira desvio de R$ 1,4 bilhão em contratos do Departamento Nacional de Obras Contra as Secas (Dnocs).

A operação é feita também com o apoio da Agência Americana de Investigações de Segurança Interna (Homeland Security Investigations – HSI).

As investigações apontam que os envolvidos direcionavam dinheiro de emendas parlamentares e de outros contratos para empresas e pessoas do esquema. E assim desviam recursos públicos do Dnocs.

Um dos alvos é o vereador Francisco Nascimento, primo do deputado Elmar Nascimento (União-BA). Ele é um dos 17 presos na operação.

O vereador Francisco Nascimento, antes de ser preso, tentou se livrar de dinheiro em espécie que mantinha em casa. E jogou uma sacola de dinheiro pela janela, antes de ser preso (veja foto acima). De nada adiantou.

Ele foi preso preventivamente e o dinheiro, apreendido. O valor ainda está sendo contato e o vereador terá que explicar a origem dele e porque mantinha tanto dinheiro em casa e não optou por deixar no banco , de forma rastreável.

Além do montante encontrado com Nascimento, a PF localizou com outro alvo, Flavio Henrique Lacerda Pimenta, R$ 700 mil em espécie.

Fonte: Globo News e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 10/12/2024/12:40:28

