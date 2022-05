Policiais militares salvam a vida de mulher que sofreu mal súbito em comunidade Garimpeira; VÍDEO

Nesta sexta-feira, 6 de maio de 2022, a guarnição da polícia militar foi chamada para uma ocorrência solicitada por populares, onde noticiava que uma mulher de 25 anos, teria sofrido um infarto agudo do miocárdio e necessitava de uma ajuda imediata.

De pronto, a equipe se deslocou até a residência da vítima, localizada em um bar da comunidade de São Raimundo (Itaituba-PA), a fim de atender a demanda.

Chegando ao local, SGT De Souza com o seu companheiro de turno SD Paiva, realizaram os procedimentos primordiais para reanimar Amanda Karoline Nunes de25 anos, natural do Amazonas, utilizando da técnica da massagem cardíaca, que ambos já tinham prática, para estabilizá-lo. Na comunidade não tem unidade de saúde, um enfermeiro foi chamado para exames e medicar a vítima.

Ao chegar ao local o enfermeiro localizou a vítima com a respiração estável, graças às técnicas utilizadas pelos policiais.

Policiais militares salvam a vida de mulher que sofreu mal súbito em comunidade Garimpeira; VÍDEOhttps://t.co/InzGXgMmum pic.twitter.com/UjHaT08Crb — Jornal Folha do Progresso (@NpJornal) May 7, 2022

VEJA OCORRÊNCIA POLICIAL

COMUNIDADE SÃO RAIMUNDO.

GUARNIÇÃO DA PM: 3° SGT DE SOUSA E SD PAIVA

OCORRÊNCIAS:

Que por volta das 01:30h a Guarnição foi acionada por populares que no estabelecimento aninhas Bar, uma mulher estaria tendo um provável ataque cardíaco, que de imediato a GUPM deslocou-se ao local e foi constatado a veracidade do fato.

Que a nacional Talia Barroso Pinheiro D/N , natural do Amazonas, estava sem sinais vitais, fato este presenciado pelas nacionais, Amanda Karoline Nunes D/N 15/03/1997, que de imediato a GUPM ao constatar o fato começou os procedimentos de reanimação, fazendo massagem cardiorrespiratória, que após aproximadamente 30 minutos de massagem cardiorrespiratória a GUPM conseguiu estabilizar os sinais vitais da mesma!

Que após a estabilização, devido à falta de uma unidade básica de saúde, foi acionado um farmacêutico local, o nacional Eduardo D/N, verificou a aferição da pressão arterial da mesma, e informou que possivelmente a nacional estaria tendo um ataque cardiorrespiratório, e segundo o mesmo caso não estivesse sido realizada a massagem cardiorrespiratória a mesma teria ido a óbito, que até o momento a mesma encontrasse com sinais vitais estabilizados, sendo orientado a mesma a procurar uma unidade de saúde mais próxima!

PMPA-SERVIR E PROTEGER.

