4 dias após executar cliente, assassino mata dono de barbearia em Altamira

Pará sob barbárie: 4 dias após executar cliente, assassino mata dono de barbearia (Foto:Reprodução)

O dono da barbearia, Patrick Lima, de 22 anos, levou ao menos três tiros, um deles na cabeça, ontem, em Altamira

Quatro dias depois de executar a tiros um homem dentro de uma barbearia, juntamente com um parceiro, que acabou sendo morto pela Polícia Militar durante a fuga, o assassino voltou, desta vez para matar o dono do estabelecimento, localizado na Rua Acesso 3, no Bairro Jardim Independente I, em Altamira, na Região do Xingu, sudoeste paraense.

Segundo as primeiras informações levantadas no local do crime, o alvo do criminoso desta vez, identificado como Patrick Lima, de 22 anos, levou ao menos três tiros, um deles na cabeça, na tarde desta sexta-feira (6), quando reabriu o salão para reiniciar o trabalho.

Ele era dono da barbearia onde outro jovem, Francisco Simão de Souza Júnior, de 24 anos, foi executado no último dia 2 deste mês (segunda-feira), também a tiros. Naquela ocasião, um dos atiradores, conhecido como “Zé do Caixão”, foi morto pela Polícia Militar durante troca de tiros.

O jovem proprietário da barbearia morreu no local e a polícia acredita que os dois homicídios estão relacionados. Nas imediações da cena do crime, há quem diga que foi vingança por ter o dono da barbearia acionado a Polícia Militar após a morte do cliente, no início da semana.

De acordo com informações repassadas pela Polícia Militar de Altamira, por ocasião do primeiro atentado, um dos criminosos, conhecido como “Zé do Caixão”, reagiu ao receber voz de prisão e foi morto pelos militares. Ele tinha envolvimento com a criminalidade, sendo considerado um homem perigoso.

Naquela segunda-feira, a Polícia Militar informou que foi acionada no início da noite para atender uma ocorrência de homicídio praticado por dois homens e saiu à procura dos atiradores pela Rodovia Transamazônica (BR 230).

Na entrada do Bairro Mutirão, a PM disse que trombou com a dupla suspeita. O comparsa fugiu, mas “Zé do Caixão” resolveu enfrentar a guarnição a bala, correndo para dentro de uma casa, na Rua 9, para tentar fugir.

Na tentativa de fuga pelos fundos do imóvel, o suspeito atirou contra a guarnição, porém, foi alvejado na reação. O sujeito ainda chegou a ser levado para uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA), mas não resistiu aos ferimentos. Com ele, a polícia disse que apreendeu um revólver calibre 38.

Na casa de “Zé do Caixão”, a polícia localizou maconha, crack e cocaína, que foram apresentados à autoridade policial para os devidos procedimentos. (A informação é do Portal VEr o FAto)

Jornal Folha do Progresso em 07/05/2022/07:37:57

