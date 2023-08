Policiais são afastados após tiro à queima-roupa contra homem em praça cheia em Ananindeua no PA

Momento em que PM atira próximo ao homem foi flagrado. — Foto: Reprodução / TV Liberal

Vídeo mostra quando homem se aproxima do PM com as mãos levantadas e recebe um tiro à queima roupa. Logo em seguida, vítima sai mancando.

Clique AQUI e assista no G1 reportagem do Tiro à queima roupa registrado durante ação da PM em uma praça de Ananindeua

Um agente da Polícia Militar (PM) foi flagrado ao atirar à queima roupa contra um homem durante uma ação policial em uma praça de Ananindeua, na Grande Belém. O homem ficou ferido e os policiais envolvidos foram afastados.

O caso foi confirmado pela própria PM nesta quinta-feira (17) e ocorreu no domingo (13) no residencial Ananin, no bairro Águas Brancas. A ação policial foi gravada pessoas que estavam no local. A praça estava cheia.

O vídeo mostra quando, durante a confusão, um homem se aproxima do PM com as mãos levantadas e recebe um tiro à queima roupa. Logo em seguida, ele ficou ferido e deixou o local mancando.

Em nota, a corporação informou que “os policiais foram identificados e afastados”, e que “será instaurado procedimento para apurar responsabilidades. A PM reforça que não compactua com desvios de conduta de qualquer agente”.

Curtir isso: Curtir Carregando...