Policiais são recebidos a tiros em fazenda durante investigação sobre furto de búfalos, no Pará

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

Os animais tinham marcas de adulterações nos sinais que geralmente identificam a propriedade. Os búfalos recuperados custam cerca de R$ 5 mil cada um. Todos foram devolvidos às vítimas. (Com informações do g1 Pará e TV Liberal).

You May Also Like