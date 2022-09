Adolescente morre dentro de ônibus após levar mata-leão de colega de escola no Pará

(Foto:Reprodução) – Um adolescente morreu nesta quarta-feira (31) após levar um golpe ‘mata-leão’ de um colega durante uma briga dentro do ônibus escolar da escola Izabel Barral, localizada no Município de Acará, no Pará. A gestor da escola registrou um boletim de ocorrência.

Em nota, a titular da instituição disse que uma equipe está tomando as providências em relação ao caso envolvendo os alunos. (Leia a íntegra da nota abaixo)

Íntegra da nota da Gestora

Na condição de gestora da escola Izabel Barral venho através deste comunicado esclarecer sobre as providências tomadas em relação ao ocorrido nesta quarta-feira, 31, com um aluno da instituição e alunos que estudam na sede do município de Acará, dentro do ônibus escolar.

Devido à gravidade dos fatos, foi realizado um boletim de ocorrência, acionado o conselho tutelar e a polícia militar. Os órgãos competentes a partir de agora estão à frente da investigação dos fatos e das tomadas de províncias cabíveis para punir os agressores.

Todos estamos solidários a família do aluno agredido e nos colocamos à disposição para auxiliar em for necessário para que tudo seja esclarecido e resolvido da melhor forma possível. Nada justifica a maneira agressiva com que os alunos agiram e certamente serão punidos pelos seus atos.

Agradeço a atenção e apoio das autoridades competentes.

A direção!

(Com informações do Debate Carajás).

