Policial é encontrada morta durante festa na própria casa

Um laudo necroscópico será feito pelo Instituto Médico Legal (IML) para apontar a causa da morte de Rebeca. Ainda não há indícios do que possa ter acontecido na casa, mas as principais suspeitas são de que a mulher tenha sofrido um mal súbito ou caído da escada.

A confraternização aconteceu no sobrado onde Rebeca morava. Ela desceu as escadas para ir ao banheiro, mas não voltou. De acordo com testemunhas, a policial foi encontrada caída perto dos degraus. Ela chegou a ser levada ao hospital, mas já chegou morta à unidade de saúde.

Colegas da agente de polícia disseram que a festa era para comemorar a sua transferência para trabalhar como policial no interior do Estado.

