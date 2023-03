Justiça define sete anos e 11 meses de cadeia para motorista responsável por acidente com morte de jovem em Sinop

A Justiça de Sinop definiu que deverá cumprir 7 anos e 11 meses de cadeia o motorista responsável pelo acidente que resultou na morte da adolescente Marina Laura Centena Duarte Vieira, 17 anos.

A colisão entre a GM S10 branca e um caminhão VW 8.150 branco ocorreu em abril de 2020, na rua dos Angicos, nas proximidades da avenida das Itaúbas, no centro.

No final do ano passado, a Justiça de Sinop já havia decidido a sentença do réu pelos crimes de homicídio culposo contra Marina e lesão corporal culposa contra os outros cinco ocupantes do veículo, além de embriaguez ao volante. Após o Ministério Público do Estado (MPE) recorrer, um novo cálculo foi feito e resultou em um aumento de três meses na pena final.

O motorista da caminhonete ainda ficará impedido de dirigir por três anos e oito meses. Ele deverá cumprir a pena em regime semiaberto, mas poderá recorrer em liberdade.

A caminhonete envolvida no acidente pertencia à família da ex-prefeita Rosana Martinelli e o filho dela também ficou ferido. Na época, chegou a ser cogitado que ele pudesse estar dirigindo o veículo, mas, com base nas provas periciais, vídeos feitos pela adolescente e depoimentos das vítimas, a Polícia Civil concluiu que outro jovem de 23 anos conduzia a caminhonete.

Conforme Só Notícias já informou, o caminhão estava estacionado quando a caminhonete atingiu a traseira. A parte frontal da S10 ficou completamente destruída. Marina faleceu ainda local. A jovem era DJ em Sinop e foi velada e sepultada em Sinop.

