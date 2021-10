Policial é presa após matar a rival amorosa e deixar a ex ferida

Yvonne Wu (à esquerda) e a rival amorosa Jamie Liang Foto: Reprodução

Uma policial de 31 anos foi presa na tarde de quarta-feira (13/10), em Nova York (EUA), após abrir fogo contra a ex-namorada e a mulher com quem ela estava se relacionando. A rival amorosa acabou morta no local e a ex ficou gravemente ferida no ataque. A agressora estava de folga no momento do ataque.

Yvonne Wu, que está há cinco anos na força policial (NYPD), foi até a casa da ex, Jenny Li, de 23 anos, com quem havia terminado o namoro três semanas atrás, e atirou ao vê-la com Jamie Liang, de 24, de acordo com a investigação da polícia local.

O crime ocorreu no bairro do Brooklyn. A vítima foi morta na sala da residência, onde Yvonne chegou a morar com Jenny. De acordo com vizinhos, apesar do término no relacionamento, Yvonne continuava indo à casa onde se deu o crime. Ela e Jenny namoraram por dois anos. A policial teria vontade de reatar com a ex.

Yvonne estava “calma e controlada” quando admitiu o crime, de acordo com o sub-chefe da NYPD, Michael Kemper. Policiais se disseram chocados com o crime, pois classificavam Yvonne como uma pessoa “doce e quieta”.

“Ela não disse nada. Ela estava muito quieta. Sem emoções, nada. Ela foi algemada e a colocaram no carro, foi isso. Ela não resistiu”, disse o vizinho Rocco Perna, de 44 anos, segundo o “NY Post”.

Jenny, baleada no tronco, continua internada em estado grave, de acordo com a CBS.

