Menina é esfaqueada após recusar fazer sexo com suspeito de 44 anos

O homem foi preso em flagrante pelo crime (Fotos Freepik)

Uma adolescente de 14 anos foi esfaqueada após se recusar a fazer sexo com um homem de 44, nos últimos dias, em Ponte Alta do Tocantins. A jovem foi deixada desacordada dentro de um buraco. Na última quarta-feira (13), o suspeito foi preso após a vítima denunciar a tentativa de feminicídio. As informações são do Metrópoles.

De acordo com a vítima, ela teria se negado a manter relações sexuais com o suspeito. Revoltado com a recusa, ele desferiu vários golpes de facadas no abdômen, nos seios e nas costas da menina. Ela foi jogada desacordada dentro de um burraco e somente foi socorrida ao pedir ajuda a uma testemunha.

O atual estado de saúde da moça ainda não foi revelado. Já o suspeito foi localizado e encaminhado a Delegacia de Polícia Civil, em Porto Nacional, onde foi preso em flagrante.

15.10.21 14h02

