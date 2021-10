Caminhoneiro é flagrado com 45 comprimidos de “rebite”, no Pará

Condutor afirmou que sabia da ilegalidade do consumo da substância que inibe o sono — Foto: PRF/Divulgação

Substância, comumente utilizada para inibir o sono, é ilegal. Ato de condutor foi enquadrado como Porte de Drogas para Consumo.

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu 45 comprimidos de anfetamina em caminhão durante fiscalização, em Castanhal/PA, na última quinta-feira (14). A substância é comumente utilizada por condutores de veículos que transportam cargas com prazo curto para entrega e precisam se manter acordados, no entanto, oferece riscos à segurança viária e a saúde dos motoristas.

O motorista tinha como destino a cidade de Belém e trafegava no km 65 da BR-316 quando foi parado pelos policiais. Durante a checagem dos equipamentos obrigatórios no interior do veículo, a equipe encontrou uma cartela com cerca de 15 comprimidos de anfetamina, popularmente conhecida como “rebite”.

Ao ser questionado, o motorista afirmou que sabia da ilegalidade e que usava apenas de forma eventual, para efetuar viagens durante o período da madrugada. Ele havia saído do município de Capitão Poço (PA) para efetuar uma entrega nas Centrais de Abastecimento do Estado do Pará (CEASA).

Durante a abordagem, o passageiro do veículo apresentou nervosismo, de acordo com os policiais. Ao serem solicitadas suas documentações, caíram mais duas cartelas da substância anfetamina, totalizando 45 comprimidos.

Diante dos fatos, segundo o Art. 28 do Código Penal o fato em tese, o motorista foi enquadrado como Porte de Drogas para Consumo. A PRF ressalta que a utilização da substância, além de ser proibida, oferece riscos à segurança viária e também a saúde dos motoristas.

Por g1 Pará — Belém

