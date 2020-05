Acidente tira a vida de motorista na BR 163

Homem era funcionário da Batista Transporte de Novo Progresso.

Chovia forte na hora do acidente. Os dois veículos ficaram destruídos. O trânsito na BR-163 foi interrompido.

Thaly Pereira de Castro, de 32 anos, morreu em um acidente de trânsito, na rodovia BR-163, na tarde deste domingo (24). Ele dirigia uma carreta. Houve uma colisão frontal com outra carreta, no quilômetro 22, próximo ao município de Trairão (sudoeste do Pará). Vagner Oliveira Preto, de 39 anos, motorista do outro veículo, ficou machucado e foi quem avisou a Polícia Militar do caso e solicitou apoio. O trânsito na via ficou interrompido por várias horas, até a remoção dos veículos.

Eram, aproximadamente, 15h. Chovia forte, no momento. Thaly seguia em direção a Trairão, numa carreta de cor preta. Vagner vinha no sentido oposto, rumo a Novo Progresso, numa carreta branca. Ainda não ficou bem explicado como e por que o acidente ocorreu e se foi só a influência da chuva forte e o fato de a colisão ter ocorrido num trecho de curva, da rodovia BR-163. Tudo está sendo analisado por peritos.

O veículo mais atingido foi o de Thaly, que morreu na hora. Mesmo ferido e assustado, Vagner foi quem procurou um posto da Polícia Militar, em Trairão, para avisar sobre o grave e fatal acidente. A Polícia Civil também foi acionada para dar apoio. Esse trecho da estrada tem sinalização ruim.

