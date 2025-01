Policial Militar é esfaqueado pela ex-namorada, no Pará; investigação corre sob sigilo

A imagem mostra o imóvel onde o policial militar foi esfaqueado – (Foto:Reprodução/ redes sociais).

Imagens obtidas pela reportagem mostram que os ferimentos sofridos pelo militar exigiram diversos pontos nos locais atingidos

Um policial militar foi atingido com golpes de faca desferidos por sua ex-namorada dentro de uma residência em Abaetetuba, no nordeste do Pará, no último sábado (25).

Segundo informações de pessoas próximas ao ex-casal, a jovem não teria aceitado o término do relacionamento. Durante um desentendimento no local, ela teria pego uma faca e atacado o militar, atingindo-o no pescoço e no braço.

O policial foi socorrido e encaminhado a uma unidade hospitalar, onde recebeu atendimento médico. Imagens obtidas pela reportagem mostram que os ferimentos exigiram diversos pontos nos locais atingidos.

Ainda de acordo com relatos de conhecidos do ex-casal, após o ocorrido, a jovem foi à delegacia para denunciar que teria sofrido agressões por parte do policial. No entanto, testemunhas afirmam que ela não apresentava marcas de violência, enquanto o militar estava visivelmente ferido.

O policial se manifestou sobre o caso em suas redes sociais, ressaltando sua conduta e negando qualquer atitude agressiva em sua vida pessoal. “Irei me pronunciar devido ao fato de diversos comentários expostos a situação delicada que ocorreu. Nunca fui de expor minha vida pessoal […]. Tenho orgulho de dizer que nunca encostei a mão em uma mulher, nem na pior das situações em toda minha vida que eu já passei”, declarou.

O militar também pontuou que todas as medidas cabíveis estão sendo tomadas. Disse também que confia na justiça. “Espero que a justiça seja feita, que Deus continue me protegendo como ele me protegeu desse ocorrido. […] Tirem suas conclusões dos fatos. Todas as medidas cabíveis estão sendo tomadas de ambas as partes, o que resta agora é aguardar os fatos e esperar que a verdade venha à tona”, completou.

Informações apuradas indicam que a jovem envolvida no caso encontra-se foragida. Procurada, a Polícia Civil informou que “o caso é investigado sob sigilo pela delegacia de Abaetetuba”.

Fonte: O Liberal e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 28/01/2025/19:06:15

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, ou pelo canal uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique nos links abaixo siga nossas redes sociais:

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...