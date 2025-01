Idosa morre após se envolver em acidente, em Santarém | PA

(Foto:Reprodução) – Na manhã desta segunda-feira (27), uma idosa morreu após se envolver em um acidente na avenida Diamantino com Tupaiulândia, no bairro Interventoria, em Santarém.

Segundo informações iniciais, uma caminhonete, um táxi Chevrolet Joy LT e uma motocicleta (pop) estariam envolvidos no acidente. Iracilda Tapajós Rêgo, 61 anos, que dirigia a moto não resistiu aos ferimentos e veio a óbito ainda no local.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) esteve no local, mas a vítima já não tinha sinais vitais. O motorista do táxi recebeu atendimento apenas por estar em estado de choque e o condutor da caminhonete também não sofreu ferimentos. Ambos optaram por não ir ao hospital.

A SMT isolou a área e a PM também esteve presente. Inicialmente, o taxista teria avançado a preferencial, colidindo na caminhonete e em seguida atingindo violentamente a idosa na moto. Contudo, apenas a perícia poderá confirmar essas informações preliminares.

A Polícia Científica foi acionada para remoção do corpo.

Fonte: O Impacto e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 28/01/2025/19:10:31

